一名男子在街上用牌子控訴畢書盡。（翻攝自路上觀察學院臉書）

畢書盡（Bii）出道23年，唱紅多首經典曲獲大批歌迷支持，未料近期有網友發現台北街頭有一名男子，在大街上放著板子，指控畢書盡「狼心狗肺、厚顏無恥」引發討論。畢書盡今（22日）得知此事，第一時間反駁不實指控，透過助理發出聲明表示：「有關新聞中該名男子，畢書盡年少尚未出道時曾有過幾面之緣，之後則再也沒有交集，謝謝大家關心！請君子自重，切勿惡意散佈或不時評論，如果有損及個人名譽之行為，將保留法律追訴權。」

該名男子在板子上提到當初畢書盡被踢來踢去無路可走，他便帶著畢書盡來台灣發展，結果不到一年畢書盡又被公司踢回大陸，只能在工廠工作，後來畢書盡央求他帶自己回台灣，他也決定給畢書盡第二次機會，並說：「我出錢出力照料你日常生活，每天陪著你讓你能專心學習不再犯錯，而如今你功成名就，當初對我的承諾都可以完全背棄，對待你的恩人你卻視若無睹、無情無義。」Bii得知此事既無奈又氣憤，第一時間稱此相關報導是「不實新聞」，隨後立即委由助理發出聲明。