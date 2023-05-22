「阿嬤家-和平與女性人權館」今(22)日發布消息稿指出，台灣僅存的最後一位前台籍慰安婦阿嬤，於5月10日晚上蒙主恩召，享耆壽92歲。由於阿嬤在世時，不希望被打擾，故等待告別式舉辦後，才對外發布此消息。婦女救援基金會強調，將持續倡議台灣的課綱、歷史書籍等應記載軍事性奴隸的歷史真相，也要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉與賠償。

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婦援會表示，一直以來，婦援會社工經常與阿嬤家屬聯繫或前往阿嬤家關心探望阿嬤，和她說說話或只是靜靜陪著她，雖然知道阿嬤年事已高，但突然接到阿嬤的離世消息，當下非常捨不得、難過。

告別式前幾天，社工先到阿嬤的靈堂陪伴，關心慰問家屬，告別式當天董事長、執行長前往參加告別禮拜，瞻仰遺容時看見阿嬤慈祥堅毅的臉龐，睡著般的靜靜躺著，是如此安祥、平靜，相信回到天國的阿嬤，深受上帝的喜愛，過著快樂幸福的日子。

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婦援會指出，將持續倡議台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應該記載前台籍「慰安婦」／軍事性奴隸的歷史真相，不讓這段歷史因為阿嬤們離世而消失，也會繼續教育及宣傳戰爭下性暴力對女性的戕害，性別暴力對女性傷害與權力控制，以及持續要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。