頭獎幸運兒好佛心，台灣彩券總經理謝志宏透露，3月14日在台中市大甲區「鑫穩贏彩券行」開出大樂透1億元頭獎，幸運兒是名50多歲的中年男性，到台彩領獎時，僅與謝志宏寒暄、尚未核對身分，就表態要捐出一半獎金當善款；謝志宏表示，這是台灣彩券接手公益彩券以來，捐款比例最高的案例。

這名幸運兒是台中當地人，謝志宏透露，當時由妻子與成年兒子陪同領獎，幸運兒告訴他，今年農曆年到台中大甲拜訪親戚朋友，突然感到胸悶、送急診，經診斷後，轉院到台中榮總做心導管手術；原本家屬想請認識醫生執刀，但指定醫生滿刀，情急之下先動手術，妻子在手術房外祈求菩薩保佑，開刀過程中，妻子遇到認識醫生，醫生也從旁協助關心，最後從鬼門關前救回一命。

幸運兒大病痊癒後，想到大甲親戚告訴他，大甲「鑫穩贏彩券行」財氣很旺，花200元、電腦選4注大樂透，沒想到幸運中了1億元頭獎；幸運兒感念神明保佑，把他從鬼門關前救回來，得知中頭獎後，決定要捐出獎金的一半做公益，特別到大甲鎮瀾宮擲筊，連續三次都聖杯，領獎當下就像謝志宏表態，頭獎扣完逾20％稅金後，要捐出3940萬元當公益善款。

這名幸運兒捐款包括大甲鎮瀾宮1340萬元、台中梧棲浩天宮1000萬元、台中市政府700萬元、台中榮總300萬元、中國信託慈善基金會300萬元，中國信託文教基金會200萬元，中國信託反毒基金會100萬元。

謝志宏透露，幸運兒捐贈台中梧棲浩天宮1000萬元，起因於妻子曾作夢，夢到一間擴建中、廟中廟的情境，夫妻到梧棲玩看到浩天宮擴建中的樣貌，與夢中一模一樣，決定捐出1000萬元；此外，疫情期間，中獎人受到市政府的照顧，抱著感恩回饋的心情，也決定捐款給台中市政府700萬元。

幸運兒原本規劃捐贈中國信託反毒基金會60萬元，謝志宏透露，兒子在陪同領獎過程中，想到周遭有朋友是毒品受害者，建議父親捐款加碼到100萬元，幸運兒立刻答應獎金往上加，一家人都充滿愛心。