日前金融危機事件頻傳，使市場預期利率高點與升息循環終點加速到來，市場更是傳出預期年底降息的可能性，而在金融危機事件的推波助瀾下，投資人資金持續流入安全性較高之標的，使美國公債等高評級債券利差處在相對高點，展現投資吸引力。

另外，美國十年期公債殖利率亦是處在相對高點，由過去與聯邦政策利率走勢亦步亦趨的相關性看來，在市場預期聯準會貨幣政策趨緩且利率已達高點甚至可能降息的情況下，殖利率有望逐步下修，現行甜蜜點位著實值得投資人把握。而美國聯準會於5月如市場預期升息1碼，惟就業及通膨數據仍舊堅韌，使得部分聯準會官員發表鷹派言論，進一步讓市場再度評估聯準會是否將再度升息，故在貨幣政策仍具高度不確定性下，加上區域銀行資金壓力依舊，投資人心中埋下經濟衰退疑慮，而美國公債之高度安全性特徵，可望持續獲得投資人青睞，加上未來高通膨環境終將落幕，全球貨幣政策腳步趨緩亦是必然，且此在波升息循環下，信用利差擴大幅度已有限，相信在安全性以及價格優勢雙重基礎下，美國公債有望築起強健獲利高牆。

投信法人指出，各天期公債中首推長天期債券指數。歷史經驗顯示，短天期債券反映貨幣政策預期，長天期債券則反映經濟成長預期。現階段處於升息尾聲，表示短天期殖利率仍有上行空間。

然長天期債券，反映後續經濟衰退的擔憂，加以收益率已達長期甜蜜區間，市場長期配置資金已陸續分批進場佈局，後市看好。對小額投資人來說，債券ETF是保守穩健投資人輕鬆參與長天期債券投資的最佳管道。目前市場上追蹤長天期美債相關指數的ETF，包括富邦美債20年（00696B）、國泰美債20年（00687B）、元大美債20年（00679B）等幾檔，建議投資人可從費用率、折溢價狀況等條件來選擇。以費用率來說，費用率也就是交易成本，越低對投資人自然是越有利；從折溢價來說，建議投資人應注意ETF折溢價狀況，若溢價太高，投資人有買貴的風險，較不適合操作。

如富邦美債20年（00696B）總費用率為三檔中最低；再觀察三檔的折溢價狀況，富邦及國泰兩檔的溢價平均約僅0.2％左右，相當貼近基金淨值，就比較穩定。另外，建議對美債ETF有興趣的投資人也應留意，若該ETF規模短期大幅增加，將有可能稀釋未來的配息率，故即使過去配息率佳，下一季也不必然會高。