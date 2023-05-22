有些人天生具有獨特魅力，總是讓人忍不住想了解並靠近，《科技紫微網》運勢專欄指出，獅子座、射手座、巨蟹座天生有著讓人喜歡的魅力，能輕而易舉地吸引異性關注，而不知不覺深陷其中。

▍獅子座：自信心

獅子座喜歡表現自己，總能在人群中脫穎而出，獲得更多的機會。另一方面，他們自信心十足相信自己有著令人喜歡的魅力。在人際交往時能表現放鬆，大方展現自己才能，讓異性感到他們是有價值和可信任的人，進一步被他們所散發的魅力所折服。

▍射手座：輕鬆感

射手座在社交場合中，總是給人一種自在的感覺，不會刻意裝扮和表現，所以相處過程中，會不知不覺被他們所吸引。在感情中也是如此，能表現得輕鬆自在、遊刃有餘，好像讓人抓不住，這樣的射手座對異性來說，無疑具有致命的吸引力。

▍巨蟹座：脆弱感

巨蟹座天生敏感多疑，總是能準確感受他人的情緒，並做出相對的回應。這種觀察入微的特質容易打動人心，讓人覺得被理解和關心。此外，巨蟹座會不經意展現脆弱的一面，而這種魅力讓人無法抗拒，因此容易吸引富有保護慾的異性。