新北市長侯友宜前往視察串聯大漢溪堤外廊道改善工程。（陳慰慈攝）

鶯歌至三重堤外道路的最後一塊拼圖，全長7.4公里鐵路橋至柑園大橋段將於明年1月完工，新北市長侯友宜今前往視察串聯大漢溪堤外廊道改善工程，他指出，此項工程完工通車後，將大幅紓解環漢路交通尖峰時段壅塞情況。

侯友宜說，此項工程感謝行政院中央管流域整體改善與調適計畫全額補助工程經費8.4億元，另經濟部水利署第十河川局間辦理大漢溪堤防加固工程，水利局亦同步於2021年4月著手施作大漢溪堤外道路工程，車道採雙向各1快1慢車道佈設，寬度14公尺，於臨河側設置自行車道，有效串聯河濱自行車道動線，打造「綠色水岸自行車路廊」。

水利局長宋德仁表示，大漢溪堤外道路改善工程共分成三個階段，第一階段「21號越堤道路（鐵路橋）至西盛環保公園段」堤外道路工程已於2010年6月通車；第二階段「柑園大橋段至三鶯新生地」堤外道路工程已於2010年12月底通車；第三階段「21號越堤道路（鐵路橋）至柑園大橋段」堤外道路，經由施工團隊努力不懈目前工程進度達65.92％，預計明年1月完工，完工後將和新北交通路網同步串連，區域發展逐步接軌，構建便利通暢的交通網絡。

宋德仁進一步說明，施工期近3年的大漢溪堤外道路工程完工後，鶯歌至三重的堤外道路將完整串聯，提供民眾更便利的交通路網，不僅能舒緩鶯歌及樹林市區車潮，也能連結堤內既有道路與堤外休憩園區的串連動線，提高民眾進出灘地方便性及設施使用率，更營造當地整體親水環境。

此外，堤外道路途經鹿角溪人工濕地，水利局也與當地濕地巡守隊合作，於自行車道下方設置人行路廊，提供教學及親近自然空間，除了做為道路通行外，也保有濕地生態發展。