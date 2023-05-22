香港《經濟日報》引述陸媒報導，「520」因為諧音關係，一直是註冊結婚的熱門日期，但作為疫後首個5月20日，今年大陸的結婚註冊人數卻不如預期，廣東、蘇州還大幅不如去年疫情時期。

陸媒報導，江蘇今年「520」恰逢周六，但全省98個婚姻登記處不放假，共計為1.11萬對新人辦理結婚登記，廣東也有1.24萬對新人在當天辦理註冊。不過，盡管仍在疫情期間，兩年去年這時候仍有1.5萬對、2.89萬對新人結婚，這代表今年社會全面恢復常態後，註冊結婚的新人數反而減少了約4000對和8000對。

這現象並非個別案例，四川、福建、貴州等省區的民政廳也公布數據，相比去年，今年「520」結婚的新人數同樣少了許多。

廣東省人口發展研究院院長董玉整此前分析，經濟壓力及婚戀觀念改變，使得晚婚甚至不婚的人愈來愈多，相當一部分人認為承受不起結婚帶來的負擔。

大陸官媒《環球時報》等在「520」當天曾報導，全國多地的民政部門一大早就排起長龍，即使部分城市天氣不佳，新人登記的熱情絲毫未減。