台北市長蔣萬安今赴台北市議會針對「雙城論壇辦理情形與效益」專案報告，台北市議員洪婉臻詢問，共機持續擾台，雙城論壇今年要不要辦？由於蔣萬安再度引用蔡英文總統發言，洪婉臻反酸蔣難道在選總統？

洪婉臻質詢蔣萬安，是否認同侯友宜針對兩岸關係提出的「杯水論」？蔣萬安表示，這是侯友宜的主張，也是國民黨提名總統候選人主張，今天在議會市政專題報告，應該就市政討論。

洪婉臻表示，蔣萬安不肯在議會重述選前能諾，根本自打嘴巴，尤其蔣萬安5月20日挺侯友宜當天，總計24架次共機、5艘次共艦繞台，嚴不嚴重？共機持續擾台，今年雙城論壇要不要辦？蔣回覆，舉辦雙城論壇一定符合中央規定，不樂見任何威脅到中華民國主權的行為，也要予以譴責。

洪批蔣萬安不正面回答問題，還一直拿蔡英文總統、副總統賴清德出來說，不斷反質詢。蔣則強調，蔡英文曾稱推動疫後健康有序交流是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎，交通部也開放兩岸之間航班，他沒有任何一句話是在反質詢，是在陳述事實。洪婉臻反問，蔣今天一直搬蔡英文的話出來，難道是在選總統？