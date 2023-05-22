目前美國基準利率水準為5%~5.25%，第一金美國100大企業債券基金經理人李艾倫指出，市場多數預期本波利率調整循環已近尾聲，統計統計，1984年至今歷次升息循環結束後，從1個月、3個月、6個月，至1年的期間，美國投資級債券都有相當吸引人的收益成長表現，各期間反彈幅度分別達1.9%、5.9%、10.0%，及16.0%，過往升息結束後，美國10年期公債殖利率與基準利率亦呈現緩步下滑，利多債券價格。

5月份全球經理人調查結果也反應市場對於未來12個月經濟趨緩的預期，63%受訪者認為全球經濟將呈現軟著陸，25%受訪者認為全球經濟將見硬著陸，李艾倫表示，全球經濟衰退的疑慮增溫，聯準會暫停升息機率提升，從景氣軟著陸、市場避險需求、美元偏升趨勢等研判，高信用評等的美國百大企業債券投資收益可期。

年初至今，美國10年期公債殖利率多在3.3%至4.1%，李艾倫表示，美債殖利率呈現區間整理向下走勢，有利推升美債投資收益價值，此外，美債上限議題、全球經濟衰退，加上美歐金融體系不確定性提高，造成金融機構緊縮放貸條件等風險疑慮，資金偏好安全性高、投資評級佳的企業信用資產。李艾倫強調，美國百大企業近十年營業利潤率達15.26%，高於全球企業的11.27%，評級在A等級以上標的高達64%，債信風險相對較低，近期市場持續面臨不確定性與與波動度加大挑戰，提升美國百大企業債券投資配置需求。