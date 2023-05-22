彰化縣鹿港天后宮今在臉書發出聲明，表示未與任何宮廟以護持媽祖名義向信徒收取護持費，天后宮總幹事劉家汶解釋，近來接獲信眾反映，有私人壇以與天后宮有共同認證，向信徒收每月固定護持費，強調絕無此事，因此發聲明呼籲民眾別受騙。

鹿港天后宮官方臉書表示，最近有某宮廟或團體，在外以鹿港天后宮名義，宣稱有所謂共同認證，向媽祖信徒募捐收取金額之行為，收取每月小額500元，已有嚴重誤導的嫌疑。嚴正聲明請信徒勿受騙上當，並已要求冒用之單位勿再以鹿港天后宮名義誤導信眾，否則將依法主張權益，特此提出聲明，以匡正視聽。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，近來接獲許多信徒反映，有外縣市疑似是私人神壇，以曾經到鹿港天后宮進香，與天后宮有共同認證，還向信徒宣稱神壇內的文昌帝君是天后宮分靈，還有作客的太歲星君，以此向信徒收費每月固定護持費用。

劉家汶說，信徒若是發現類似情事，請勿相信以免受騙，強調每年到天后宮進香的友廟有很多，天后宮點燈的相關資訊也都會在官網公布，但絕對不會有像其他宮廟宣稱的共同認證，甚至要信徒固定認捐，因此呼籲所有媽祖信徒，如發現類似情事千萬別相信，以免受騙。