民眾黨立委陳琬惠今天指出，長期接受im.B.詐騙集團眷養的民進黨立委陳歐珀，一再說謊遭揭穿之後，於昨夜宣布退選，她要請問民進黨主席賴清德，何時處理陳歐珀？她必須敬告民進黨主席賴清德，賴對此事迄今噤聲不語，現在已不能再迴避，民進黨處理陳歐珀的「態度」與「速度」，將決定國人信任民進黨政府打詐決心的程度。

陳琬惠表示，宣布退選是陳歐珀個人的選擇，只能尊重，陳歐珀是否涉及刑事犯罪行為，當然也必須接受檢調的偵辦，但是，對於陳歐珀相關政治責任的追究，則仍必須嚴肅面對。

陳琬惠說，首先，就民進黨黨紀而言，退選是一回事，民進黨必須給社會交代則是另一回事。「我必須敬告賴清德主席，您對此事迄今噤聲不語，現在已不能再迴避，必須站出來向社會說明立場以及民進黨的後續處理，絕不能不了了之。」

陳琬惠強調，她必須說，民進黨處理陳歐珀的「態度」與「速度」，將決定國人信任民進黨政府打詐決心的程度。

她接著說，其次，在上午的記者會，陳歐珀面對記者的諸多質疑，利用「檢調」當作擋箭牌，悍然拒絕回答。然而，對於陳歐珀是否利用立法院交通委員會的考察攏絡自家金主，讓在宜蘭從事不動產開發的曾耀鋒隨同參與？甚至在會後安排攸關宜蘭建設的官員至曾耀鋒的招待所接受招待？這些離譜的行徑，都已涉及違反《立法委員行為法》的相關規範，立法院應嚴肅看待。

陳琬惠表示，她也要呼籲立法院長游錫堃秉公處理，儘速啟動紀律委員會相關程序，要求陳歐珀清楚說明，並追究相關責任。最後，與im.B詐騙主嫌曾耀鋒有不當往來的官員及民代，絕對不止陳歐珀，她會繼續追查相關不法行為，還給所有受害人一個公道。