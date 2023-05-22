夏天到了，有不少患者求診想要減重。（苑裡里仁診所提供／李京昇苗栗傳真）

腸泌素屬於醫師處方用藥，用在減重治療必須自費。（苑裡里仁診所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗1位上班族女性為了減肥，靠俗稱「瘦瘦針」的腸泌素，加上飲食控制及運動來甩肉，不過醫師建議肥胖原因很多，單只有靠腸泌素減重效果有限，而且還會復胖。

該名女子想要穿搭低腰褲、短版上衣，露出腰線展現魅力，為了讓衣服穿起來更好看，努力雕塑身材，每天早餐、午餐都吃很少，沒想到下班後壓力減輕，卻放縱自己大吃，體重反而越來越重，後來靠俗稱「瘦瘦針」的腸泌素，加上飲食控制及運動才慢慢減重。

不過對於「瘦瘦針」減肥方式，醫師有些建議。苗栗縣苑裡里仁診所醫師吳華玉表示，最近門診中有不少病患在看診的過程中透露想要減重，有的曾經自己買過健康食品，有的看過減重門診吃藥而產生心悸，有的用168減重法卻失敗。

吳華玉說，其中該位上述的女性，平日節食控制食量，下班後沒壓力大吃大喝，結果反而體重更重；還有位患者剛好相反，在工作壓力下吃得更多，由於下班返家已經晚上9點，吃完大餐後便倒頭就睡，讓體重直線上升。

她表示，前陣子坊間流行最夯的「瘦瘦針」減重法，號稱打針就能瘦，不少知名網紅宣稱打瘦瘦針成功瘦下來，不過所謂的瘦瘦針就是腸泌素針劑，用於治療第2型糖尿病的降血糖針劑用藥，為的是控制血糖、保護心血管，台灣在2020年8月核准「善纖達注射液（Liraglutide）」腸密素可用於減重。

「光藉由腸泌素減重，效果有限，萬一停藥後恐出現反彈效應，會立即復胖。」吳華玉強調，不是所有人都適合靠該方式減重，必須要經過醫師檢查，沒有甲狀腺問題，評估以後與病患討論才能使用，如果要使用一定用瘦瘦針，要改變飲食，建立運動習慣，效果才會顯著。

吳華玉說，門診中有兩位病患，嘗試使用腸泌素減重，她提醒患者，手搖飲料不能喝，而且消夜不能吃，晚餐最好在6點前吃完，經過1個多月後，體重有顯著下降。她強調，施打腸泌素會抑制食慾，讓胃排空的速度減緩，維持飽脹感，但是只要一停藥，恐怕就會復胖。

另外，腸泌素屬於醫師處方用藥，用在減重治療必須自費，她呼籲想要減重的人，最好把藥品留給需要血糖控制的病患，如果真的想要減重，一定要改變飲食，尤其年紀越大新陳代謝減緩，更要培養運動習慣，才能瘦得健康。