台灣連續6年未受邀參與世界衛生大會（WHA），不過醫界代表仍率團前往日內瓦參與國際交流。台灣醫界聯盟近期於日內瓦舉辦論壇，在會中指出，如台灣被屏除於《大流行公約》技術機制之外，除民眾將暴露在風險之中，也會對全球衛生供應鏈和病毒資訊分享機制形成空白與漏洞。醫界聯盟期待，全球衛生領域的人道關懷色彩能超越其地緣政治的一面，持續發展台灣與國際重要智庫的交往。

紐約新學院國際事務教授暨聯合國發展署人類發展報告前主任Sakiko Fukuda-Parr，於台灣醫界聯盟基金會主辦的「大流行後的治理框架與國際合作：促進包容與公平參與以因應未來健康挑戰」全球論壇中指出，公平、包容、平等原則在全球衛生治理的歷史中扮演的角色，呼籲WHO會員國正在積極起草談判的《大流行公約》，應要納入各項社會與政治的決定因素，例如疫情中的全球疫苗與衛生工具不平等。Parr強調，全球衛生治理框架需要典範轉移，而非以西方國家論述為主。

論壇主持人、台灣醫界聯盟基金會主任吳宜瑾，分享基金會於研究大流行公約技術性機制的觀點，包含改善衛生工具全球分配的「WHO全球大流行供應鏈與物流網絡」、促進病毒樣本與數據共享和利用的「WHO病原體取得與利益共享系統」，以及締約方間彼此交流評估衛生能力的同儕審查機制等。如果台灣被屏除於這些機制之外，除了在下一次的危機，民眾將暴露在風險之中，也會對全球衛生供應鏈和病毒資訊分享機制形成空白與漏洞。

同場演講的Geneva Health Files創辦人Ms. Priti Patnaik，介紹WHO會員國正在修訂的《國際衛生條例》（International Health Regulations IHR），要如何確保公平與包容性的全球衛生治理，以及針對當前的重點議題，如智慧財產權、募資、病原體共享等，提出的解決方向。

台大公共衛生學院教授陳秀熙於綜合討論時指出，WHO在5月初宣布了結束COVID-19的國際關注的公共衛生緊急事件，意味著人類與病毒的戰爭正在完結，然而新的全球衛生改革，要如何保證不再重蹈覆轍、要如何建立治理機制，則是亟待解決的問題。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉於致詞時表示，各項疫情與挑戰都顯示了「病毒不分國界、而健康必須團結」的重要性，期待全球衛生領域的人道關懷色彩，將能夠超越其地緣政治的一面，持續發展台灣與國際重要智庫的交往，才能深化台灣參與全球衛生治理，並表達訴求與倡議。