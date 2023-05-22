蜘蛛人即將穿越到星宇宙！星宇航空（2646）聯手好萊塢片「蜘蛛人：穿越新宇宙」，6月起至8月將於亞洲全航線推出暑期限定蜘蛛人宇宙主題航班，從報到櫃檯到客艙，包括紙杯、紙巾、兒童餐盒等機上備品都能發現蜘蛛人，一秒進入沈浸式體驗。

星宇亞洲航線目前飛航澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、馬尼拉、宿霧、東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台、胡志明市、河內、峴港、新加坡等16條，主題航班將於6月1日起至8月限定推出，於此期間搭乘任何一條亞洲航線，不論去程或回程，所有機型、艙等的旅客都能輕鬆體驗蜘蛛人魅力。

新加坡航線同時將於6月開始由A350執飛，為星宇首條提供頭等艙服務的亞洲航線，一共四艙等帶給旅客最精緻舒適的旅程。

星宇攜手蜘蛛人推出的主題航班，專屬登機證上印有電影主角邁爾斯和來自不同宇宙的蜘蛛人，報到櫃檯準備主題造型貼紙及姓名吊牌讓旅客領取，姓名吊牌設計為蜘蛛人，隨著行李晃動如同電影主角穿梭高樓間的經典景象，還有客艙紙杯、紙巾、兒童餐盒等機上備品都能發現其身影，旅客喜愛的星宇航空撲克牌同步推出限定款。