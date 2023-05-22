兩岸情勢緊張，對於美國是否會將台灣納入「核保護傘」？外交部長吳釗燮今天證實，我們與有相同訴求的好朋友之間「有所溝通」，但討論內容不適合公開說明。至於美國同意提供F-16給烏克蘭，並不會影響我方採購的F16戰機，「我的了解是會如期給台灣」。

美國國際政治學者米爾斯海默日前接受媒體訪問，主張台灣與美國密切合作，讓美國的核保護傘牢牢地保護台灣，才符合台灣的利益。美國國會議員日前提出台灣防衛相關提案，其中也包括要求美國政府評估使用核武嚇阻共軍侵台。

吳釗燮今天赴立法院外交國防委員會，就「俄烏戰爭爆發迄今台歐關係發展挑戰與契機」報告並備詢。

民眾黨立委邱臣遠指出，七大工業國組織（G7）廣島峰會剛落幕，此次日本首相岸田將G7峰會設在廣島，其實有另一層意義，就是訴求裁減核武的議題，包括發表聯合文件「廣島願景」，內容指中國發展核武缺乏透明性，對世界及地區而言是項憂慮，也藉此呼應台海安全的隱憂以及涵蓋中國對台仍存在核武威脅。

他詢問吳釗燮，我國是否能爭取美國將台灣納入核子保護傘？是否已經向美方提出這樣的訴求？吳釗燮表示，這個問題的確非常重要。

他說，我國之前政策是不發展核武、不儲存核武、也不使用核武，立場非常明確。也因此任何國家用核武威脅台灣，這都是不能接受的事情。也因為如此，有些其他「有相同訴求的好朋友」，跟我們之間也有所溝通。至於台美之間是否就此議題做討論，「不適合我們在這裡做說明」。

此外，在烏克蘭總統澤倫斯基不斷要求下，美國終於同意提供更多精密武器，包括F-16戰機以協助烏克蘭對抗俄羅斯，美聯社引述美方官員的說法表示，總統拜登19日已在G7峰會上首肯移交F-16戰機給烏克蘭。

邱臣遠詢問是否會影響後續我國的軍購？吳釗燮表示，有關於將其他國家採購的F-16戰機轉移給烏克蘭這件事情，美國看起來口頭已經同意，但我們跟美國希望採購的F-16戰機是新的有66架，「我的了解是會如期給台灣」。