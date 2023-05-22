台大學生會４月中開始舉辦為期1個月的「言論自由月」活動，卻發生了歧視原住民事件，引發社會關注。台大學生會今天在臉書發文說，活動進行至今，造成超乎預期的傷害，他們對所有受到傷害的人鄭重道歉，對不起，同時將與學校共同為校內弱勢族群建立反歧視、建立族群友善的環境。

台大學生會舉辦的「言論自由月」活動，讓學生可以自由在校園內掛布條，但卻出現了一個寫「火冒4.05丈」的布條，疑似在影射原住民學生的升學加分制度，台大的原住民學生們集結起來抗議。

此外，台大經濟系學生會舉行正副會長選舉，卻有一組候選人提出的政見內容包括：「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等，明顯涉及性別歧視。

台大學生接連發生族群及性別歧視事件，引發社會震驚，感嘆「台大學生怎麼了」？而台大學生會今天也在臉書發表道歉聲明，表示「言論自由月」活動的初衷是藉由實體的校園空間，來促進校園內不同意見與想法的交流，然而活動進行至今，卻造成超乎預期的傷害。

台大學生會表示，在活動籌備時，針對言論審查機制所邀集的參與者，多是擔心學生會成為過度施展權力排除異己的掌權者，希望盡量允許不同意見都能參與公共領域的活動，因此隱約形成對於言論寬鬆審查的共識。

不過台大學生會坦承，他們卻沒有明訂活動對於「仇恨言論」的認定標準，使得當爭議的布條出現時，會內在處理上產生歧見；在活動籌備時，他們也沒有完整地規畫好疑似爭議言論出現時的判定程序、以及學生會能具體以哪些措施來避免傷害，使得他們沒能對傷害做出及時的回應。

台大學生會表示，因缺乏積極作為，導致活動逐漸失去建立良好公共對話空間的意義，成為主流霸權攻擊弱勢的戰場。性／別及族群少數群體在被迫在不公平的戰場中對抗優勢者，使得自己傷痕累累，這是他們的失職。學生會將對自身的文化敏感度、族群敏感度深刻反省，並會嘗試修復傷痕。

另台大經濟系學生會選舉所產生的性別歧視事件，系方昨第一時間已通報台大性平會，後續將根據調查結果，依照學生獎懲辦法辦理。而根據台大獎懲辦法，這組候選人最重會被勒令退學。