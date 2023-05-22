台北上海雙城論壇今年輪由上海主辦，但共機、共艦持續擾台，議員質疑是否仍要舉辦，也有議員要求在論壇中抗議共機、共艦擾台。國民黨台北市長蔣萬安表示，對於任何威脅主權的事情，一定會表達堅定的立場來反對。

蔣萬安赴議會針對雙城論台等進行專案報告，無黨籍台北市議員林亮君關心，蔣萬安今年有可能親自前往上海參加雙城論壇，交流內容是城市間的市政交流，對於共機共艦擾台，是否會在論壇中提出，此舉破壞台灣和大陸或台北和上海的交流關係？

蔣萬安回覆，相關細節、議程內容還在討論，他本人會不會去，工作小組也還在評估。而市府對於該講的話一定會講，該表達的立場會堅定表達。

林亮君追問，雙城論壇必須是兩岸平等有尊嚴的交流，是否要求停止共機共艦擾台或對此表達抗議？該講還是不該講？

蔣萬安說，陸委會將雙城論壇定位為城市間的交流，只討論限於城市間的議題和合作，但一定秉持對等尊嚴的態度，「該表達的立場我們會表達，所以任何威脅我們主權的事情，我們一定表達我們堅定立場來反對。」、「一定會表達，我們堅定的立場就是反對任何對於台灣、中華民國主權的威脅。」