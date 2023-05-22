跆拳道選手舉五星旗批台灣鬼島 陳建仁：清查是否為共產黨員

台灣跆拳道選手李東憲日前參加在韓國舉行的亞太壯年運動會獲得銅牌，身穿寫著中華台北（TPE）道服的他，卻在領獎時高舉五星旗，引發爭議，今行政院長陳建仁指李東憲非國家代表，會請相關單位釐清他是否為共產黨員，更不希望此事件造成國人和全世界大家的誤解，也不容許類似汙衊台灣的情形發生。

陳建仁出席嘉義科學園區動土典禮前受訪，被問到李東憲奪牌後舉五星旗，受訪又稱台灣是「鬼島、獨裁、沒有言論自由」的看法，陳建仁說，李東憲是自己報名參加在南韓的比賽，既不是我們跆拳道協會派出，也不是我們國家的代表，他是否擔任共產黨員，然後在台灣發展相關的組織，會要請相關單位務必要清查釐清，如果確實有從事這樣的工作，一定按照相關法律加以處理。

陳建仁強調，希望不要造成國人和全世界大家的誤解，實際上台灣人民大家都是熱愛台灣，而且是希望台灣能夠往自由民主的方向發展，我們也不容許類似汙衊台灣的情形發生。