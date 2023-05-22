西坡埤塘生態公園出現大量死魚翻肚，民眾抱怨現場臭氣熏天。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

西坡埤塘生態公園出現大量死魚翻肚，民眾抱怨現場臭氣熏天。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德西坡埤塘21日驚見大量死魚，民眾紛紛控訴臭氣熏天卻遲遲不見政府單位清理，對此環保局回應，昨天獲報後已派員至現場稽查，水質屬正常並無排放廢水汙染的狀況，現場的死魚體型都較大，研判是雨天、晴天交錯，導致埤塘內溶氧不足釀災，已經通知管理單位將死魚清除。

民眾控訴，到西坡埤塘生態公園散步、運動，沒想到埤塘內到處都是死魚，氣味臭氣熏天相當難聞，近看發現每隻體型都非常大，甚至有民眾表示自己只是路過都能聞到腐爛的死魚味，盼市府單位趕緊來處理。

另有民眾說，埤塘出現死於的情形已經維持好幾個禮拜，但還是常看到熱愛釣魚的民眾在一堆死魚旁釣魚，難以置信的直呼「這能吃嗎？」。

環保局表示，21日接獲民眾通報西坡埤塘生態公園出現死魚後，已立即派員前往現場檢測水質，檢測結果數據一切正常，初步排除事業廢水排放汙染情形。

環保局進一步說明，考量若是水質有被汙染，翻肚死亡的魚應該體型大小都有，但這是死亡的魚體型都較大，研判是一下晴天、一下雨天，導致埤塘水溫升高溶氧不足，進而產生死魚。

談及死魚的清理狀況，環保局說，由於埤塘的管理單位為農田水利署石門管理處，目前已經通知該單位，並請他們儘速派員至現場將死魚清除。