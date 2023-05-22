和泰車上周頻頻改寫歷史新高價，上周五係因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。和泰車提前公布4月財報，單月營收232.15億元，年增26%；稅前淨利13.31億元，年增15%；歸屬母公司業主淨利7.33億元，年增25%；每股盈餘1.34元。

和泰車本業狀況，因缺車缺料問題改善，汽車供應量拉抬，和泰車3月國產車、進出口成果亮眼，和泰車雙品牌TOYOTA和LEXUS新車銷量4月領牌數年增6%，雖然5月面臨報稅季以及大環境景氣不佳，但交車順暢持續下，後續銷量可望不遜色。

去年受到防疫險虧損窘境，產險防疫險的理賠損失已於去年提列，今年已解除其影響，加上去年4月開始受此衝擊而基期較低，和泰車今年第1季營收679.7億元，年增11.5%；單季獲利50.63億元，突破50億元關卡，年增17.9%，改寫單季新高紀錄，基本每股盈餘9.27元，前4月預計超過1個股本，後續車市不看淡，轉投資虧損解除，均助力今年營運。

和泰車上周股價日日飆漲改寫新高，上周五盤中再衝上885元歷史新高點後，反轉向下收跌1.73%，和泰車4月以來累積漲幅達32.39%。本周一(5月22日)股價開低走低，止步連4天改寫新高步調，量縮跌逾1%，不過以三大法人操作，雖然自營商、投信之內資縮手，但外資上周五仍加大買超力道。