花蓮縣考古博物館2樓特展空間即日起至明年3月10日止，舉辦「Mseupu lnglungan心聚：支亞干文化特展」，展出支亞干部落的人文歷史與考古遺址文化內涵。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣考古博物館2樓特展空間即日起至明年3月10日止，舉辦「Mseupu lnglungan心聚：支亞干文化特展」，展出支亞干部落的人文歷史與考古遺址文化內涵。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮萬榮鄉西林村支亞干（萬榮·平林）考古遺址擁有豐富的史前玉文化，地方與政府機關過去卻因土地使用問題處在爭議和誤解狀態，經花蓮縣文化局、考古學界與部落歷時10多年努力，終於化解衝突並共商遺址保存方式，這段無形過程近日被化作圖文呈現在花蓮縣考古博物館，讓支亞干的人文與歷史持續發揚。

支亞干（萬榮‧平林）考古遺址位在林田山麓下向花東縱谷傾斜的高低兩層低位河階台地，行政轄屬花蓮縣萬榮鄉西林村，1929年被日本博物學者鹿野忠雄發現後，深獲台灣考古學界重視，且不斷發掘出土大量玉器半成品和玉石廢料，不僅揭開遺址距今3000年前的製玉文化，更是目前已知全台最大與完整的玉器製造遺址。

花蓮縣政府2007年、2010年先後公告支亞干為列冊、縣定遺址和範圍內定著的土地地號，卻因涉及族人使用土地的權利、考古知識跟發掘成果侷限學術圈，未獲部落理解，公部門與地方深陷在族人權益與遺址保存的矛盾中，經文化局、考古學界跟部落長達10多年的溝通，終於搭起平台會議，訂定詳細的分區、分級管理機制，共商遺址保存與活化的方式。

花蓮縣考古博物館近日將保存支亞干考古遺址的過程，化作圖像與文字於館內2樓特展空間展出，主題為「Mseupu lnglungan心聚：支亞干文化特展」，展期直至明年3月10日。

文化局表示，展覽將以文化、史前、共榮及推廣等文化脈絡展示支亞干部落（alang Ciyakang），內容則從部落遷徙歷史、遺址文化內涵，到公部門與部落共同為地方文化倡議的紀錄，及至今持續耕耘的公眾考古教育與當代玉石工藝的視角展開。

展場除展示支亞干部落的人文歷史文獻與考古遺址的文化內涵，亦提供豐富且詳盡的延伸資料，包含部落的社區報刊、文化局的試掘報告與列冊遺址文化資產評估計畫等刊物，以及公部門委託在地部落青年拍攝的紀錄影像等。