美國總統拜登21日在日本廣島出席七國集團（G7）峰會後，於閉幕的新聞發布會上回答媒體詢問時說，如果中國對台灣採取單邊行動，必會招致美方和盟友的回應。他也證實美國政府正考慮解除對中國國防部長李尚福的制裁措施。

據美媒報導，拜登表示，美國和大部分盟友在台海問題上都有共識，如果中國攻擊台灣，美國和盟友會祭出反制措施，他們會讓台灣具備自我防衛的能力。他說，「我們不會對中國應怎麼做指指點點。我們明確表態，我們不認為台灣會宣布獨立。與此同時，我們打算讓台灣能夠自我防衛。」。

對於如何加強與日韓聯手抗中，拜登說，自己與韓國總統尹錫悅會談時也說到台灣議題，兩人都同意美國及韓國都會堅持「一個中國」政策。拜登重申，美國和G7盟國不會允許中國製造大規模殺傷性武器的材料貿易，但堅稱這「不是敵對行為」。拜登說，他不會考慮放鬆對中國在這些材料上的限制，但正在考慮是否放鬆對中國防長李尚福的制裁。