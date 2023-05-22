OSSU Handroll Bar店外空景。（OSSU提供）

OSSU Handroll Bar店內空景。（OSSU提供）

OSSU單點 OSSU ROLL。（OSSU提供）

籃球明星毛加恩在退役後轉戰餐飲，2016年在台北東區開起墨西哥餅餐廳「塔可老爹」，今年再以「美式板前手卷料理」概念打造「OSSU Handroll ＆ Bar」，有別於日式傳統料理，加入了美式風味，並且限定夜晚營業，為東區注入餐飲活力與話題。

台北東區全新話題餐廳OSSU Handroll ＆ Bar，將美國最時髦的板前日本手卷料理引進台灣，OSSU源自日本問候語「おはようございます（Ohayo gozaimasu）」的口語說法，是初次見面或親朋好友打招呼的口吻。

致力將美式風格餐飲引進台灣的OSSU創辦人毛加恩James表示：「我們希望能創造一個輕鬆、舒適的空間，讓各位即使初次見面，也能自在、期待的享受這般氛圍，enjoy 每一道特製的佳餚。」

OSSU Handroll ＆ Bar提供以海鮮為主的tasting menu，每季會依據當令食材調整。OSSU創辦人施振邦Parkson表示：「有別於傳統日式料理，OSSU Handroll ＆ Bar透過與美式風味的結合，製作出多元、層次豐富的創意料理；不拘泥於傳統，讓經典與創新碰撞，期盼讓每一位客人感受到享用美食是一件很有趣的事！」