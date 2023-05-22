年底連假出遊，早鳥優惠機票萬人搶！台灣虎航（6757）冬季班表早鳥優惠，今（22）日上午10時開賣前，就有數萬人次在線等待搶票，導致官網瞬間作業量過大，無法即時回應，經緊急修復後已恢復正常運作。

台灣虎航冬季班表促銷機票，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，首波促銷航線包括桃園-茨城1,699元起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-名古屋、高雄-名古屋、桃園-福岡、高雄-福岡、桃園-小松、桃園-新潟1,799元起。台灣虎航表示，報復性旅遊需求持續，從訂位數看，預估近期表現已恢復疫前水準，且展望至下半年，整體訂位狀況都看好，對旅遊觀光產業來說，是樂觀的發展趨勢。

台灣虎航第二波促銷將在24日上午10時至25日晚間11時59分開賣，促銷航線包括桃園-首爾仁川、桃園-大邱、桃園-釜山1,299元起；桃園-濟州島1,499元起；桃園-曼谷廊曼、桃園-沖繩1,599元起；桃園-岡山1,699元起；桃園-花卷、桃園-仙台、桃園-大阪關西、高雄-大阪關西1,799元起；桃園-函館2,199元起。

台灣虎航這波機票促銷，搭乘期間為今年10月29日至明年3月30日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，若妥善安排請假時機，最多可連休3至7天不等。