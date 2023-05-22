國民黨第一選區立委參選人、市議員牛煦庭今諷刺同選綠委鄭運鵬有「信任筆記本」，傳說中被他相信的全會退選。(牛煦庭提供／蔡依珍桃園傳真)

民進黨立委陳歐珀遭質疑與詐騙集團im.B關係匪淺，昨已宣布退選，國民黨第一選區立委參選人、市議員牛煦庭今諷刺同選區綠委鄭運鵬有「信任筆記本」，傳說中被他相信的全會退選，包括民進黨籍桃園市長參選人林智堅、以及民進黨籍立委陳歐珀，斥鄭運鵬每次都恰好站在事實的對立面，並指日漫《死亡筆記本》主角夜神月是嫉惡如仇，但「夜神月月鳥」只是瞎挺民進黨。

「這個男人太狠了！」牛煦庭今在臉書發文稱，鄭運鵬是「夜神月月鳥」，他有一本「信任筆記本」，傳說中被他相信的人，通通會退選，像是2022年7月，前新竹市長林智堅被爆有論文抄襲的情節，同年8月台大召開記者會，宣布林智堅抄襲情節重大，因此要撤銷學位，當時鄭運鵬替林智堅多次召開記者會，試圖替林智堅辯護，即使林智堅被撤銷學位，鄭運鵬依舊表示，願意相信林智堅的清白，2022年8月12日林智堅宣布退選。

牛煦庭說，上周民進黨籍立委陳歐珀爆發捲入詐騙集團風暴，陳歐珀還大言不慚地表示，自己是在不知情的情況下，才會接受詐騙犯的資助，並表示他也是被詐騙集團騙的人，牛煦庭諷刺，一般老百姓被詐騙集團欺騙，是騙到一貧如洗，結果陳歐珀反而越選越大尾，不但和詐騙集團主嫌一起投資合購房子，詐騙集團還「贊助」車輛給陳歐珀使用，而鄭運鵬對於陳歐珀的事蹟，沒有批評指教就算了，還力挺他的清白，上周五更舉行記者會強調相信陳歐珀，結果峰迴路轉，2天後的半夜，陳歐珀就宣布退選。

牛煦庭也提到，2022年10月，鄭文燦遭指控台大碩士論文涉嫌抄襲，鄭運鵬也相信鄭文燦沒有抄襲，結果經台大校方審查後，2022年12月也撤銷鄭文燦的碩士學位。「凡是被他力挺過的人，皆沒有好下場！」牛煦庭感嘆，鄭運鵬從政經歷豐富，卻每次都恰好站在事實的對立面，諷刺：「可惜啊！人家夜神月是嫉惡如仇，我們『夜神月月鳥』只是瞎挺民進黨！」

牛煦庭說，鄭運鵬曾言：「桃園立委要成為國會領袖，才能配得上升格後的城市定位！」桃園鄉親可以相信這位「國會領袖」的判斷力嗎？