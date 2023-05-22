鄭文燦等人捲入im.B案 陳建仁：媒體捕風捉影

行政院前政務顧問陳振坤被指牽線im.B詐騙主嫌，將宜蘭住宅做為競選辦公室，另除宣布退選的民進黨立委陳歐珀被指控與詐騙集團有關，國民黨也提到行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲、總統府祕書長林佳龍與詐騙集團有關聯，行政院長陳建仁今指這消息是媒體捕風捉影，且鄭文燦等人都已經有所澄清和說明，我想民眾不必誤傳。

陳建仁出席嘉義科學園區動土典禮受訪時表示，關於這一些媒體上的捕風捉影的事情，副院長鄭文燦等人都已經有所澄清和說明，我想民眾不必要來誤傳相關的訊息，更重要的，對於個案的情形，我們也會本著勿枉勿縱原則，尊重司法的處理跟審判。

詐騙頻傳，陳建仁說，確實詐騙事件在COVID-19期間，全世界各國都因為網路的關係，網路詐騙一直在不斷上升，台灣也是不例外，在這一段期間，我們已經提出了「打詐行動綱領1.5版」，會透過4個面向，也就是「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4面向來提醒民眾，希望能夠做好「減少接觸、減少誤信、減少損害」這3個層面，然後使得打詐的工作能夠更有效率。