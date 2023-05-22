南韓女子天團BLACKPINK成員近日到澳門舉辦演唱會，外表亮眼又舞蹈實力精湛的她們，自然圈粉無數。其中團員Lisa相當受到粉絲歡迎，日前在演出途中有粉絲突然丟了一個綁有攝像頭娃娃到舞台上，把正在向觀眾互動的Lisa嚇了一大跳，讓她當場臭臉轉身離開，畫面曝光後引起討論。

BLACKPINK近日在澳門開唱，寵粉的團員經常會近距離和台下粉絲互動，怎料有粉絲突然將一隻娃娃丟上舞台，讓剛好經過的Lisa爆出驚呼嚇了一跳，愣在原地數秒，接著勉強擠出微笑用嘴型說了「No！」隨即變臉轉身離開，有其他粉絲拍到另個角度，發現她臉色相當難看，明顯驚魂未定。

據悉，那隻被丟上台的小熊上綁了個小型攝影機鏡頭，不禮貌的行為才令Lisa罕見動怒臭臉，網路上有消息指出，該名丟娃娃的粉絲也在事後道歉，Lisa則是大氣表示「沒關係」，但仍有令其他網友相當不滿，表示丟娃娃真的是很危險又沒禮貌的行為，而且觀演規則裡明確禁止向舞台丟東西。

事實上，這次演唱會還有一個可愛的小插曲，Lisa跳舞途中原本打算對鏡頭比出愛心，卻意外比成中指，連Lisa自己也嚇了一大跳，面露驚慌全被拍，而不只Lisa，同團成員Jisoo過去與粉絲閒聊，展示中指上的戒指時，下意識就對粉絲比出中指，下一秒才意識到不太對，於是趕緊用另一隻手擋住中指，慌張的模樣引起粉絲關注。