八點檔女星黃瑄因演惡媳婦打開知名度，在《春花望露》、《多情城市》、《一家團圓》、《天道》等戲都有演出，近日在泰國度假的她，不忘放送福利，黃瑄解放好身材，辣穿深V開到肚臍的白色比基尼入鏡，大方秀前凸後翹的S曲線。

黃瑄和勇兔（林筳諭）近日在泰國旅行，兩人拍短影片紀錄行程，甚至到泳池大解放，黃瑄換上深V開到肚臍的白色比基尼大秀好身材，轉身還只有綁帶設計，她蠻腰纖細、零贅肉，酥胸、長腿、美背全都露，魔鬼曲線完全看不出是一個孩子的媽。

黃瑄還發文預告：「Monday不Blue 泳裝之一（對，過幾天還會有之二之三之類的，敬請期待）」，吸引網友直呼：「太辣了」、「太美，我鼻血直流」、「辣媽身材好性感」、「噴鼻血了啦 快拿衛生紙...辣到冒火了」。

38歲黃瑄是模特兒出身，後來轉戰戲劇演出，在八點檔《牽手》以諧星形象飾演「呂安娜」引發關注，讓她打開知名度的是，在春花望露飾演惡媳婦「劉麗華」，同時，黃瑄也是辣媽一枚，2017年與新加坡男友結婚、育有一子，而黃瑄生子後復出《生生世世》，飾演精明的小老婆「彩琴」，演出博得好評。