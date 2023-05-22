腦中風長年盤據我國十大死因前段班，是常見的神經退化疾病，其中缺血性腦中風患者比例佔腦中風病患中一半以上。國衛院今發表研究指出，一款中藥複方成分能對腦中風產生療效，可有效減少腦梗塞面積，未來有機會改善病患的行為障礙。

過去研究發現腦缺血會引發大量谷氨酸釋放，造成鈣離子大量進入細胞及神經細胞凋亡。國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心副研究員劉誠珍團隊研究中藥複方PM012對腦中風的療效，發現PM012可減少谷氨酸的釋放，降低神經細胞的損傷與凋亡。

這項研究成果在今年2月發表在國際期刊《PLoS ONE》，劉誠珍表示，目前唯一獲FDA核准的治療藥物是血栓溶解劑，然而其治療模式及時間仍有許多限制，且增加再次罹患出血性腦中風的風險，因此研發創新的腦中風藥物治療是當務之急。

劉誠珍指出，過去研究發現，由熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮、枸杞等藥材萃取的中藥複方PM012，對神經毒素誘導鼠的腦組織產生保護作用，提高其學習記憶能力。在阿茲海默症動物模式中，PM012增強了神經營養因子的表現，提高保護能力，並改善了記憶障礙。

團隊利用高效液相色譜法鑑定，發現PM012含有能抗發炎、抗凋亡和抗內質網壓力功能的芍藥苷(paeoniflorin)和5-羥甲基糠醛(5-HMF)成分，具有對神經細胞保護的作用。

研究團隊藉由離體細胞實驗發現PM012可減少興奮性胺基酸誘導的細胞內鈣離子流，及神經細胞死亡。在動物模型實驗中，分別給予PM012 或安慰劑。發現PM012明顯減少腦梗塞面積，改善腦中風引起的行為障礙。

雖然本項研究僅透過動物模型得出結論，但劉誠珍強調，此研究證實中藥複方PM012對腦中風具有神經保護功能及作用機制，並從中鑑定出兩種潛在的生物活性分子，芍藥苷和 5-羥甲基糠醛，提供了新的藥物開發資訊，期望能對腦中風患者的治療提供新的思路。