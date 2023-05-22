受惠519暴雨效應，曾文與南化水庫連日出現今年首度蓄水率回升，南區水資源局表示，這是今年唯一達到大雨等級的雨勢，因集流時間較慢，水庫近日仍持續進水，緊接著又有雨訊，雖旱象未解，民眾勿過度恐慌。

台灣今年雖陸續有幾波降雨，為南台灣水庫帶來進帳，卻因降雨不明顯、未下在水庫集水區，進水量反不敵每日出水量，曾文、南化水庫的蓄水率不升反降，519一波暴雨降雨強度高且「正中」水庫集水區，首度讓水庫今年的進水量大於出水量，蓄水率有較明顯的回升。

南水局表示，519暴雨在曾文水庫集水區累積雨量超過80毫米，是南台灣今年唯一達到大雨等級的雨勢，曾文水庫蓄水率連日來從6％回升到8.83％，南化水庫集水區有降雨加上越域引水挹注，從17.56％回升至20.93％。

曾文與烏山頭水庫蓄水率合計，22日有13.32％，較519前回升2％，南化水庫蓄水率回升3.3％，光曾文水庫在19、20日兩天即入流836萬噸水量，集流時間還在繼續，目前3座水庫總計有9682萬噸。

519暴雨效應持續，水庫首見連日微幅回升，雖仍不夠解除旱象，台灣緊接著還有鋒面到來，南水局表示，民眾持續節約用水，不用過度恐慌，一起度過旱季。