攝護腺癌是男性獨有的癌症，是十大癌症死因的第5名，發生率與死亡率有逐年上升的趨勢。泌尿科醫師表示，攝護腺癌罕見於45歲以下，罹癌機率隨年齡增加而提高，目前已知，此癌症與基因遺傳、飲食習慣、生活習慣有關。常食用高脂肪、高蛋白質、高膽固醇食物的人，攝護腺癌風險愈高。

林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦在其臉書表示，台灣全癌症發生年齡中位數是63歲，而攝護腺癌為73歲，足足多出10歲，而且患者確診後，若接受治療，壽命常可超過10年以上，因此攝護腺癌被稱為長壽病。

針對攝護腺癌的發生原因，他表示，主要與年齡、基因遺傳、飲食習慣、生活習慣有關。攝護腺癌罕見發生於45歲以下的男性，隨著年齡增加，患病風險逐漸提高。遺傳也是攝護腺癌的致病因子，若家族中有攝護腺癌病史，患病風險明顯偏高。

不過，民眾可透過飲食與生活習慣的調整，降低罹患攝護腺癌的風險。侯鎮邦表示，研究發現，常食用高脂肪、高蛋白質和高膽固醇食物的人，罹患攝護腺癌的風險較高。

至於生活習慣，長期吸菸者罹患攝護腺癌的風險較高，此外，環境中如空氣污染、肥料、紡織、橡膠、重金屬暴露（如電池和油漆）等因素，可能與攝護腺癌有關。

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