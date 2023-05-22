裕隆今年第一季獲利12億元，年減42.06%，每股盈餘1.23元，止步連3季虧損，因進口車大量到港，訂單逐步去化，今年第一季台灣汽車市場總銷量增加8%，預估今年全年台灣汽車銷量升至42.5萬台。而裕隆城預計於2023年第三季的九月正式開幕，招商按計畫完成或進度差不多，而裕隆城以2023年租金，收入大約為1億元，不過完整一年收租，以2024年全年來論，預估有3-4億元之收入。

裕隆集團表示，新安東京海上產險防疫險已於2023年2月中旬全數到期，防疫險事件乃一次性影響，加上本業獲利穩定成長，今年營運可望回歸正常水準。

汽車個股上周紛紛發力表態，上市類股指數頻頻改寫波段新高點，上周五更拉出長紅K線，裕隆上周亦改寫一個月來新高紀錄，三大法人操作方面，雖然外資中止3連買超，但自營商仍連5日買超，裕隆本周一再啟漲勢，最高84.8元、強漲半根漲停，站穩5日線。