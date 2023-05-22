位於西西里島東部的卡塔尼亞（Catania）國際機場聲明指出：「由於埃特納火山的噴發活動，加上機場覆蓋著大量的火山灰，因此航班暫停營運，直到安全情況恢復為止。」(圖/路透社)

世界上最活躍的火山之一埃特納火山（Mount Etna）今天再次噴發，吐出濃煙和火山灰，迫使義大利西西里島（Sicily）卡塔尼亞機場暫時關閉。

綜合路透社與法新社報導，3330公尺高的埃特納火山，是歐洲最高的活火山，每年都會噴發幾回，熔岩和火山灰噴向位於地中海的西西里島天際，場面壯觀。上次大噴發是在1992年，而過去50萬年裡活動頻繁。

義大利日報「共和報」（La Repubblica）報導，今天早上開始，當地就可以聽到響亮的隆隆聲。

不過，義大利國家地球物理與火山學研究中心（National Institute for Geophysics and Vulcanology）表示，火山頂周圍濃雲遮蔽，讓人無法看到噴發情況。

卡塔尼亞（Catania）機場聲明指出：「由於埃特納火山的噴發活動，加上機場覆蓋著大量的火山灰，因此航班暫停營運，直到安全情況恢復為止。」

位於西西里島東部的卡塔尼亞國際機場，去年約有1000萬旅客進出，西西里島是義大利最受歡迎的旅遊勝地之一。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120522