FILA X 初音未來聯名款，2480元。（FILA提供）

FILA結合獨家Float＋科技及精湛的工藝技術，打造專業慢跑鞋FLOAT ELITE。（FILA提供）

林柏宏參加2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽。（The North Face提供）

運動、戶外品牌看好藝人口碑行銷，紛找最易引起年輕世代共鳴的明星代言。FILA除了找來峮峮站台還送限量海報及明信片，同步發表攜手日本虛擬偶像初音未來，打造獨一無二的聯名；The North Face則邀請林柏宏參加2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽，見證林柏宏完成人生首次越野跑。

FILA結合獨家Float＋科技及精湛的工藝技術，打造專業慢跑鞋FLOAT ELITE，全新Float＋輕量化中底帶來絕佳輕盈靈動反饋，提供穩定性、出色緩震及推動力，鞋面採Premium Knit技術，編織出輕量化襪套式鞋面，完美服貼包覆，鞋舌與鞋面一體成型，創造全新鞋款進化版本，為跑者提升續航力，適合長途賽程、訓練及競賽等高強度跑者選擇。此外，品牌攜手初音未來Hatsune Miku(簡稱MIKU)打造聯名系列，由超人氣插畫家米山麻衣擔當主視覺設計，推出三款限量T恤。

FILA發表全新旗艦跑履同時，宣告年中慶典正式開跑，祭出全面八折起以及滿5500元現抵500元雙重優惠；另單筆消費滿$2500元贈送 峮峮限量海報乙張、購買春夏鞋款贈峮峮明信片，數量有限。

亞太區最具規模的 2023 TNF100 臺北越野跑挑戰賽昨（21）日在新北市金瓜石勸濟堂盛大舉行。除了國內外各界好手參戰，在入門10公里組別更吸引了近兩千名跑者參與，藉由賽事的舉辦，讓包含賽事探索大使林柏宏在內的更多選手們，都能夠透過TNF100近一步認識越野跑等戶外運動，享受探索山林的樂趣。

為了獻出個人越野跑處女秀，身為賽事探索大使的林柏宏除了接受The North Face簽約運動員江晏慶兩次特訓，自己也加強訓練，有了既有的健身鍛煉，每週還追加兩次的跑步，今日順利以比江晏慶教練預估完賽時間還迅速的 1 小時 32 分 16 秒順利完成 10 公里越野跑。林柏宏也分享了參與賽事的心得，他說：「因為對越野跑不熟悉，當初只想要完成比賽。今天實際跑完全程，是非常過癮的體驗。每一段都有不同的風景跟難度，在跑上坡時很考驗心智，我幾乎以為我會放棄，但到了山頂就很放鬆，眺望大海也很療癒。下坡時身體已經適應，就開始衝刺，身體又進入另外一種狀態。雖然只有 10 公里，但是非常享受！」