金管會主委黃天牧今赴立法院財委會修法，其中立委曾銘宗等19人提的證交法修法，增列證交所及櫃買中心董事長及總經理，增設「旋轉門條款」，限制董事長、總經理於離職後3年內，不得擔任與其離職前5年內之職務直接相關之營利事業相關職位。換言之，證交所及櫃買中心董事長及總經理離職後，不能到上市櫃公司擔任職務。

金管會提出三大反對理由，第一是證交所及櫃買中心董總「非屬公務人員」，第二是會影響證券周邊單位經營及國際競爭力，第三是各部會所有周邊單位都要作通盤性考量與規劃。

曾銘宗在質詢時指出，金管會反對的三點，沒有一點是成立的，不然南韓就不會有相關法規。證交所董事長林修銘表示，日本沒有類似規範，南韓針對退休後有一些事項做規定，但目前看到的是行為規範，不是旋轉門概念。

證期局局長張振山表示，證交所與櫃買中心董、總不是公務人員，因此修法要審慎，確實對人員就業上也會受到規範，尤其是國際競爭人才上，招募確實會有一些限制，避免證交所、櫃買競爭力弱掉。

但曾銘宗指出，證期局局長、金管會主委也都有旋轉門條款，說影響國際競爭力，難道證期局局長、金管會主委沒有競爭力嗎？反對理由不成立。

櫃買中心董事長陳永誠也說：「我也不贊成」，不應該限制選擇工作的權利，「我們不是公務員，這不是我個人問題。」

曾銘宗最後說：「如果民進黨不做，等我們國民黨執政做！」