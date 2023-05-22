42歲王姓男子近期在羽毛球比賽中跳躍擊球，未料落地後「啪」一聲，右腳跟出現劇痛，幾乎無法行走，立即就醫發現竟是右腳「阿基里斯腱」斷裂。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

42歲王姓男子近期在羽毛球比賽中跳躍擊球，未料落地後「啪」一聲，右腳跟出現劇痛，幾乎無法行走，立即就醫發現竟是右腳「阿基里斯腱」斷裂，經過「內視鏡微創阿基里斯腱修補手術」治療，加上3個月調整式踝護具保護和復健，王先生現已可以重返球場。

大里仁愛醫院骨科部長黃贊文指出，阿基里斯腱位於小腿後側連接腳跟處，又稱跟腱，俗稱腳筋，是人體最強壯的肌腱，但在距離跟骨附著點的4至8公分處是身體循環最差之處。由於阿基里斯腱必須承受身體在日常生活、工作及運動時的巨大力量，往往會在此處發生斷裂；前NBA球員黑曼巴Kobe Bryant、現任的NBA球員死神Kevin Durant以及台灣的「亞洲貓王」體操選手唐嘉鴻都曾深受其害。

長庚醫院骨科醫師葉文凌說明，「內視鏡微創阿基里斯腱修補手術」手術傷口小，最重要是能保留幹細胞、殘存血管和負責提供生長細胞的腱膜，其平均癒合時間為3.8個月，無重大傷口併發症，手術後穿著護具及拿拐杖保護並開始進行復健治療後，可恢復正常的生活和運動；目前約3分之2的患者可用門診手術的方式治療不必住院，已執行超過300例。

大里仁愛醫院骨科醫師洪俊宇表示，阿基里斯腱撕裂傷其實是「微小傷害加慢性退化累積的過程」；過去以非手術的保守治療為主，但保守治療的併發症及阿基里斯腱再斷裂的發生率太高。至於傳統手術，需切開傷口才能將阿基里斯腱縫合，容易破壞阿基里斯腱血液循環以及負責提供生長細胞的腱膜，因此傳統手術約有10至30％的傷口併發症。

洪俊宇呼籲民眾，運動時記得熱身及收操，民眾若有發生腳跟持續疼痛而無法繼續運動，千萬別以為只要冰敷就好，建議到醫院積極尋求專業骨科醫師進一步詳細評估檢查和治療。