昔日洋基的強打捕手桑契斯（Gary Sánchez）回來了，只不過這回換穿鄰居大都會的球衣，他在22日對戰守護者的雙重賽獲得本季首秀。雙重賽首戰，桑契斯與王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）搭檔先發上陣，擔任第8棒，3打數1安打，本季首安就在首戰出爐。

桑契斯被多年的老東家洋基放棄之後，去年轉戰雙城，出賽128場僅有0.205打擊率，經典賽他代表多明尼加出賽也沒有表現。今年3月傳出桑契斯要返回家鄉多明尼加打職棒，球團都已經宣布消息了，4月初他以小聯盟球員身分加盟巨人，打了16場3A比賽之後自請離開。大都會因為捕手尼多（Tomas Nido）受傷，本月初簽下桑契斯，讓他在3A打了8場比賽，20日叫上大聯盟。

大都會在雙重賽兩度戰勝守護者，桑契斯說：「這令人興奮，最重要的是我們贏球了，我很高興有這樣的結果。」總教練修瓦特（Buck Showalter）評估桑契斯在3A近況佳，所以盡早安排他上陣以免棒子冷掉。

該場負責關門的中繼投手羅伯森（David Robertson）碰巧也是老洋基球員，效力洋基9年（2008-14），他8局上挨全壘打砸鍋，不過大都會8局下逆轉讓他撿到勝投。雙重賽第2戰桑契斯未先發，第9局被換上來蹲捕，讓對手擊出再見雙殺打險勝。