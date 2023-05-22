今天近午有民眾報案表示，台中潭子得天宮附近疑似有人開槍。警方獲報到場，一名男子臉部有受傷，疑遭人徒手毆打，但嫌犯已不在現場，現場應該沒有開槍，目前正追查嫌犯是否攜槍。據目擊者說，當時看到有兩人動手打傷人後，已搭計程車逃離，警方正在調查嫌犯身分中。