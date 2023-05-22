潭子傳槍響？警趕往現場僅1男被徒手打傷 13:332023/05/22 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大雅警分局轄區今日發生男子遭打傷事件。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天近午有民眾報案表示，台中潭子得天宮附近疑似有人開槍。警方獲報到場，一名男子臉部有受傷，疑遭人徒手毆打，但嫌犯已不在現場，現場應該沒有開槍，目前正追查嫌犯是否攜槍。據目擊者說，當時看到有兩人動手打傷人後，已搭計程車逃離，警方正在調查嫌犯身分中。 台灣女留學生紐約被打求助外館令她失望？ 吳釗燮回應了 純網保要重新開放申請？黃天牧透露兩關鍵 厄瓜多沿海度假小鎮驚傳槍響 至少6死6傷 #槍擊 #台中 #得天宮 #受傷 #潭子 也許您會感興趣 推薦閱讀 替im.B背書？ 黃天牧三點駁斥 11:072023/05/22 財經 52歲古天樂遭酸「整過頭臉部僵硬」 無修圖照曝真實狀態 09:392023/05/22 娛樂 美國債務上限協商卡關 台灣金融業風險揭曉 12:242023/05/22 財經 飛機引擎聲是他的鬧鐘 清中生錄取空軍官校飛行生 11:112023/05/22 生活 俄大使：援烏F-16恐使北約捲入衝突 攻擊「這裡」等於攻打俄 10:542023/05/22 國際 史上最有愛！大樂透中1億捐一半當善款 幸運兒現身曝原因 12:362023/05/22 生活 好佛心！大樂透1億中獎人現身 50歲傳產主管捐出一半 12:322023/05/22 財經 《基金》升息循環結束後 高評級美國百大債一路順風 12:382023/05/22 財經 大甲多條幹道年久失修 蔡其昌爭4000多萬經費改善 12:002023/05/22 寶島 外資券商為何大買金融股？黃天牧說三指標 10:432023/05/22 財經 屏東超商也現「浩克」？ 男持利剪刺店員滿臉血 詭笑後逃逸 11:152023/05/22 社會 稱有鹿港天后宮認證要募款 廟方聲明：絕無此事別受騙 12:482023/05/22 生活 身價5億高三生墜樓亡 地政士父子現身了！6員警陪同出庭 10:332023/05/22 社會 澳洲關鍵礦業獲得美國本土供應商資格 11:052023/05/22 財經 新營甜蜜節6月登場 闖關成功送折價券 10:072023/05/22 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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