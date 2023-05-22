穎崴表示，於馬來西亞檳城設立服務據點，除了為就近服務半導體設計及封測客戶，以因應高速運算（HPC）如伺服器及雲端運算等高階應用需求，同時也因應半導體封測製造領域在地緣趨勢效應下的位移，提供東南亞半導體設計及封測客戶第一線支援與服務。

東南亞近年漸成全球半導體重要聚落，檳城已有全球重要IC設計及IDM廠進駐，為半導體重鎮，馬來西亞的輻射基地戰略位置因應而生。

「台灣電子設備產業白皮書」指出，隨著當地封測產業發展、國際大廠擴大產線投資，台灣近年出口至星馬的半導體設備成長率大增。

同時，馬來西亞與近年台灣半導體供應鏈往來頻繁，2022年已躋身台灣第五大半導體設備進口商。據海關進出口貿易統計，2022年自馬來西亞進口至台灣的半導體設備占比達4.7％，年增達36％，在台灣半導體設備進口國中成長稱冠。

穎崴董事長王嘉煌表示，隨著全球半導體領域持續位移至東南亞，封測及垂直整合商（IDM）持續在馬來西亞擴產，帶動當地業務量增加，在全球半導體戰略位置愈趨重要。穎崴將維持多元布局與供應鏈彈性，先在檳城設置服務據點，期能滿足未來幾年產業的擴建需求。

王嘉煌也指出，此服務據點展現穎崴對大馬區域半導體產業發展，以及外國投資商業友好政策的信心。穎崴資深副總陳紹焜則表示，穎崴已深耕東南亞市場多年，已在當地員工服務當地客戶，設置檳城服務據點後，將更貼近客戶，滿足客戶需求。