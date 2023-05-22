中國網路監管機關在周日表示，美光產品沒有能通過網路安全審查，將禁止中國關鍵的基礎設施營運商向美光購買晶片。報告中沒有具體說明，發現的具體風險為何，也沒有說明美光生產的哪些產品會受到影響。

美光為美國最大記憶體晶片生產商。美國商務部一名發言人在周日說，堅決反對沒有事實根據的限制。

美光也成為中國首家制裁美國晶片製造商的公司。

中國官方媒體報導稱，美光科技的審查結果，周一協助提振了中國本土晶片製造商的股價。官煤報導說，此舉可能令國內企業受惠。

包括北京兆易創新、北京君正半導體、深圳長城開發科技早盤都在上漲3%至8%之間；至午間則紛減少了漲幅，上漲在0.1%至2.2%之間。

美光其他的亞洲競爭對手，南韓的三星電子、SK海力士在上午分別上漲0.7%和2%。

台灣的南亞科一度大漲4%，隨後漲幅明顯縮小。

伯恩斯坦分析師在一份簡報中說：「由於中國國內記憶體供應商在技術和產能方面缺乏競爭力，中國將需要藉助三星電子、SK海力士、日本鎧俠(Kioxia)、威騰電子(West Digital)或其它外國供應商，來替代美光的供應」。

伯恩斯坦還說，在中國設有晶片工廠的南韓三星電子和SK海力士，可能會在中國市場贏得更多的吸引力。