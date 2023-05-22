桃園平鎮警方將加強取締路口違規。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

為改善行人安全，桃園市平鎮警分局即日起至6月5日止，為期15日展開「行人高發事故路口精緻執法」專案勤務，希望透過加強執法取締，提高每位駕駛的安全意識，以建立安全有序的行人交通環境，也讓台灣擺脫行人地獄惡名。

警方表示，平鎮區將針對「中豐路與環南路三段」、「金陵路四段與平東路一段」、「環南路三段與德育路二段」、「民族路二段與文化街」、「延平路二段與大昌路」、「環南路與復旦路」、「育達路與廣平路」、「環南路二段與新富四街」等行人高發事故路口加強執法取締。

平鎮警方說，除了加強執法之外，針對轄內易肇事（易違規）的危險路口，也將持續與路權機關辦理改善道路交通工程會勘，推動提升路口安全改善措施，包含在市區交岔路口推動行穿線退縮、擴大路口人行道及安全停等空間、增設行穿線與行人專用號誌及優化路口照明等，以建構全民友善、安全的交通環境。