媒體議價第二輪對話於3月底落幕，數位部日前指出，4月底已經召開行政院跨部會議，會上政委吳政忠做出兩點指示，包含規劃展開第三輪對話，以及要求數位部的跟公平會去研究立委提出的相關法案及國外立法架構。

立法院教育文化委員會22日邀請數位部就「如何建立合理良性的數位平台與新聞媒體議價機制」進行專題報告。

數位部報告指出，已與文化部、NCC共同合作，並邀請公平會列席召開兩輪六場對話，分別於去年12月召開四場大型數位平台與新聞產業平等對話會議，協助媒合雙方進行交流對話，並依第一輪會議結論，持續與數位平台方溝通。

3月底也再度召開第二輪對話，其中Google也在對話中說明決定提供新台幣3億元新聞共榮基金供台灣新聞媒體產業申請製作優質新聞內容。NCC與文化部針對大型數位平台對本國新聞媒體等內容產業的影響、在我國營運的實際狀況等，辦理調查研究，同時持續協助本國新聞媒體等內容產業與大型數位平台進行對話、溝通與交流，以利形成共識。NCC與文化部已分別就其所職掌新聞產業進行量化與質化之研究，以瞭解大型數位平台對本國新聞產業及民主制度的影響。

另外，公平會就大型數位平台業者在我國數位廣告市場競爭狀況進行評估，全面了解數位平台產業現況。數位部已將大型數位平台與新聞產業溝通列為優先工作，所涉議題亦包括如何協助新聞產業數位轉型，確保持續提供高品質新聞能力。

數位部說，因應數位工具與時俱進與產業環境持續變化趨勢，為建立階段性共識，5月1日協調小組第六次會議已請文化部及NCC盤點可運用的政策工具，並與本部持續共同協助國內媒體產業與大型數位平台溝通，各國對這類議題的處理機制各有不同，歐盟、澳洲先後修訂著作權指令或制訂新聞媒體議價法，目前立法院已有委員提出有關媒體議價法律草案，由國際立法例可見仍多由媒體主管機關為主政（立法、執法）機關。

行政院指示公平會與數位部就相關法律制度研究列為工作項目，並將立法納入推動策略選項之一。有關立法議題未來將再與各界多溝通，多跟產業界討論取得共識。

對於立委紛紛要求立法，數位部次長李懷仁備詢時表示，各部會開始研究相關法制過程，但立法也有不同的方式，例如著作鄰接權、數位稅、澳洲的議價模式等，需要去研究哪一種模式比較適合我國媒體。

李懷仁說，從澳洲的議價模式來看，這對中小型新聞媒體比較不利，台灣的大型新聞媒體產業也不多，所以如果要採用澳洲模式，會審慎評估是否對產業、社會及政府的影響。