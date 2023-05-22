侯友宜主持板橋溪北公園地下停車場開工動土典禮。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（22）日主持板橋區溪北公園地下停車場開工動土典禮，祈求工程順利如期完工。溪北公園將興建地下2層停車場，總工程經費6.86億元，由中央補助1.53億元、市府負擔5.33億元，規畫280個汽車格、50個機車格，停車場上方另規畫圓形舞台廣場、石椅座席、林蔭步道、自行車停車區、籃球場與座椅區等，預計2025年3月完工、7月啟用。

侯友宜表示，雖受到疫情缺工和國際原物料飆漲影響，但市府團隊打拚市政建設從未停歇，中和區佳和公園、新店區綠湖公園地下停車場己於今年上半年完工啟用，後續板橋區五權公園、土城區新北高工、新莊區捷運幸福站及中和區錦和運動公園等4座停車場也將於今年年底前陸續完工，共計可提供1855個汽車停車位、1758個機車停車位，紓解民眾停車需求。

交通局長鍾鳴時指出，新北市積極爭取中央前瞻計畫補助興建停車場，板橋區有溪北公園、忠孝公園和信義國小等3座地下停車場獲前瞻計畫補助，惟受到國際原物料飆漲、缺工缺料等影響，致工程招標不順，市府仍加速推動，其中溪北公園、忠孝公園地下停車場經多次流標終於標出，已分別在今年3月和5月初進行架設圍籬、移植樹木與整地等前置工程；板橋區信義國小地下停車場案則預計6月開標。

此外，三重區興華公園及信義公園也分別在今年5月、6月開標，力求年底前完成工程發包，全力持續推動停車場建設。新北市積極規畫停車空間，打造全智慧化停車場，5年內已完成金山立體停車場和新莊運動公園、中和佳和公園、新店綠湖公園等18座立體停車場，共計提供6357格汽車停車位及1677格機車停車位，後續仍將全力以赴，提供市民朋友更優質的停車服務。