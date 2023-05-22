廢棄物流出有汙染的廢水。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

頭屋鄉代表會主席涂金臺（中）等人今天前往會勘。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣頭屋鄉1家已歇業造紙廠堆放大量廢棄物，廠房因為堆置物品流出廢水，發出陣陣惡臭引起民怨，地方民代22日前往勘查，要求縣府積極查辦。縣府環保局指出，已要求業者限期改善，相關汙染情形已移送警方偵辦。

頭屋鄉代會多次接到居民陳情投訴，代表會主席涂金臺偕同副主席范賢達、代表徐坤榮、謝美春等人前往現場會勘，但現場大門緊閉、無人回應，只見大批廢棄紙張跟汙水，涂金臺要求環保單位盡快處理，若不改善將不排除北上環保署抗議。

涂金臺說，老田寮溪下游是許多農民賴以維生的灌溉水源，這陣子地方居民一直抗議這家廢紙廠的廢水影響水源，他日前曾詢問苗栗縣環保局，得知汙水含鉛量非常高，他擔心若再這樣下去，汙水排放會對環境和農作物都會造成危害。

頭屋鄉代表會副主席范賢達表示，從4月20日降下大雨後，就廠區汙染不斷滲漏，地方居民一再陳情，事發至今已經1個多月，他認為汙水恐怕早已經汙染老田寮溪水源。

苗栗縣環保局指出，位在頭屋鄉的這家造紙廠無預警倒閉、歇業，當時遺留大量廢紙、廢塑膠和紙漿汙泥，去年6月底已告發裁處，今年3月稽查又發現廠區內堆放逾2000公噸以上營建廢棄物，之後已將相關案情移送警政署保7大隊偵辦。

環保局表示，最近接獲地方人士陳情，指稱廠區有橘紅色廢水排出，再度前往稽查確實有發現汙水，也採集廢水送檢驗，除要求目前廠址負責人限期改善，在5月25日前設置截流設施，避免汙水持續汙染外，針對滲出液體採樣含有重金屬成分，將移送保7總隊進行後續偵辦。