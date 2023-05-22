彰化警變怒路版浩克 因行車糾紛竟追撞對方5次害翻車

彰化縣警局田中分局的邱姓警員21日開車行經名間鄉員集路疑與人發生行車糾紛，竟尾隨對方車輛，5度從後方追撞，造成對方車輛推撞山壁後翻車。承辦該起車禍的南投警分局證實確有此事，經了解雙方疑似因會車糾紛，雙方於道路追逐競駛，若有故意競駛、追撞等危險駕駛行為，全案將依公共危險等罪嫌偵辦。
據了解，田中分局的邱姓警員與張姓男子21日傍晚6時許在名間鄉員集路發生會超糾紛，邱警攔車理論不成，雙方於員集路上展開追逐競駛，邱警5度從後方追撞張男的車輛，造成張男失控造成車輛撞山壁後翻車後，邱警還下車查看狀況。
南投警方局副分局長李政昌表示，21日晚間接獲民眾報案，指稱名間鄉員集路有交通事故，派員到場發現兩造駕駛均有受傷，先叫救護車將2人駕駛送醫，經檢測雙方均無酒精反應。
李政昌說，經了解兩車於發生交通事故前，疑似會車造成行車糾紛，邱男攔車理論不成，雙方於道路追逐競駛，多次發生碰撞後，造成車禍車禍；22日下午雙方傷勢穩定，正製作筆錄釐清案情，若有故意競駛、追撞等行為，除依《道路交通管理處罰條例》舉發外，危險駕車部分將依《刑法》公共危險偵辦。
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