青鳥旅行今年端午共推出六款禮盒，不論喜歡灌餡蛋捲或想嘗試夾餡蝴蝶酥，都能找到喜歡的搭配。（青鳥旅行提供）

星巴克端午檔期推出多款禮盒供選擇，限時享折扣。（星巴克提供）

端午將至，不愛粽子的民眾想送禮，或許可以嘗試送甜品。外部統計，三節禮品除了現金外，禮盒也是上班族最喜歡的禮物之一，每年業者銷售成績中有超過5成禮盒幾乎是公司行號大量購買贈禮用，這也讓甜點品牌看好商機推新品搶攻市場。

創意灌餡蛋捲品牌青鳥旅行今年推出「銀絲蔓夜端午禮盒」，維持青鳥旅行適合送禮的質感藝術禮盒設計，以細膩手繪版畫風格傳遞來自夏夜五色光彩的祝福。另青鳥旅行也推多層次食感點心「夾餡蝴蝶酥」，初登場推出「香辣起司」和「濃醇黑巧」二種口味，用獨特夾餡口感、細緻堆疊的千層酥皮，開啟蝴蝶酥新篇章。

香酥鬆脆「香辣起司蝴蝶酥」選用日本三溫糖經長時間高溫烘烤呈焦糖色澤，內層包入酥脆起司條和辣椒粉，微辣口感與香濃起司調配成香濃辣口的好滋味。醇厚濃郁「濃醇黑巧蝴蝶酥」一口咬下感受酥鬆餅皮在口中綻放，接著西班牙可可粉與巧克力豆在舌尖上化開，交織成最完美的苦甜滋味。

品牌今年共推出六款端午禮盒，其中購買「16入綜合餅乾禮盒」即可一次享受經典灌餡蛋捲與新品夾餡蝴蝶酥的美味，即日起至5月31日購買享早鳥優惠85折起。

星巴克端午檔期禮盒沁涼的「星冰粽」及「星蕨餅」，即日起全門市及線上門市端午節檔期禮盒開放預購，經典的「夏日風情禮盒」、「夏日沁涼禮盒」，以新型的再生環保材料、可較原生材料節省五成以上的碳排放量製成的兩款包袋，盛裝了全新開發、以在地知名的飲品融入星冰粽的「珍珠奶茶星冰粽」、異國風味的「西西里風咖啡星冰粽」。

另外更有全新推出港味甜點為靈感的「楊枝甘露星蕨餅」，去年平均單日熱賣超過千顆的「芋泥花生脆糖星蕨餅」，及可以自行手作包裹的保冷巾，搭配本次幾何造型化排列，有如夏日清涼的風吹過風車、海灘球、牽牛花等的其他款禮盒及提袋設計，為顧客獻上舒徐沁涼的粽夏美好時光。

6月16日預購期間結帳購買檔期商品（夏日風情禮盒、夏日沁涼禮盒、長條葡萄乾米千層蛋糕、星巴克咖啡捲心酥禮盒）享有9折優惠，還有機會獲飲料好友分享優惠券。