台大經濟系學生會正副會長選舉爆出候選人政見涉嫌歧視爭議，台大社會研究所畢業的作家「小花媽」張慧慈表示，10多年前她在台大擔任助教，有一堂社會學通識課，老師出了一個題目，要大家幫低收戶家庭規劃1個月的收支，其中一組同學的報告竟寫「窮人要強制結紮、母親去酒店工作可賺比較多」，讓他們幾個助教氣到哭，老師更當著全班面譴責，最後該組學生被死當、留校1年，但其實台大學生給出這樣的答案並不令人意外。

張慧慈昨（21）日於個人臉書粉專指出，當時她擔任社會系的助教，社會學通識課老師為了讓學生了解不同收入背景人一個月的收支規劃，出了一道題目，背景設定是低收入戶家庭，父親做工、母親打零工，家裡有3個年幼的孩子，分別就讀國小、幼兒園，另一個還在襁褓中。

老師也在課堂中講解各縣市的生活水準、物價指數、補助跟薪資運用，藉此讓學生知道很多問題不是因個人聰明才智或努力與否，而是原生家庭和社會環境造成的。

張慧慈表示，結果有一組學生繳回的報告裡竟寫，低收入戶補助不多，各方面都要省吃儉用，指窮人不該生小孩，要強制結紮，可避免階級複製，也讓貧窮基因斷絕。若覺得租房太貴，可搬到橋下；吃的部份可以到超商或餐廳索取吃剩的食物；衣服就去舊衣回收車翻找。報告中還說，母親可以去酒店工作賺比較多，還可教國小的孩子照顧年紀小的弟妹，如此一來很快就能存到錢。

張慧慈表示，這篇報告讓她在內的幾個助教氣到發抖，甚至哭出來，報告也被老師氣得退回，在課堂說重話，後來這組學生也被死當，因該堂課是必修課，得在學校再留一年。

張慧慈說，很多人無法想像，這些學生都已經讀到台大了，未來畢業後很可能成為社會的領導階層，竟寫出這樣的報告，但「這樣的答案意外嗎？其實不意外，在台大更不意外。」

張慧慈表示，當時她覺得這組學生好幸運，開個玩笑，只需要留級一年；如果他們今天手上握有權力，那這些玩笑，不知道會毀了多少家庭，這不是玩笑，這是社會還有很長一段路要走的證據。這些學生永遠不用付出等值的教訓，死當只是希望能夠讓他們知道，幽默不是建築在他人受傷後算了或原諒之上，那不是幽默是憂傷。