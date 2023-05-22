民進黨立委陳歐珀由於捲入im.B.詐騙案，昨（21）日深夜宣布退選，台北市議員徐巧芯今日更抨擊，陳歐珀一家長期被詐騙集團包養。對此，媒體人黃揚明在臉書揭露，其實檯面能抵抗這種包養模式的政治人物不多，畢竟沒人想做賠本生意。

黃揚明認為，陳歐珀不是十惡不赦的惡人，其退選只是證明了政壇的現實有多虛偽。他稱，在政治圈跑新聞的人，都知道幾乎大半政治人物在參與競選過程中花費的金錢，遠超過向選委會申報的數字。

黃揚明接著爆料，企業家的捐贈有檯面上的和檯面下的，能申報、留下紀錄的，數字都不驚人；但檯面下的數字動輒數百、數千萬元，或是免費提供住所、座車、助理等包養模式，政治人物能抵擋誘惑的不多。

對於立委一年所有的公費收入，黃揚明也進行了統計，辦公室公費助理薪資、服務處租金、辦公事務費等，了不起1千萬出頭；其中真正月薪的部分，每個月為20萬4320元，一年加計年終275萬餘元，一屆任期4年，頂多4千多萬元。他無奈表示，「但若競選一次立委就要花上5、6千萬元，誰會選擇這種賠本生意？」

黃揚明指出，如果政治人物選戰成為軍備競賽，又缺乏合理、符合現實的政治獻金管理規範，以暗盤獻金供養政治人物當作企業、利益團體的保護費就會成為主流，而陳歐珀捲入由詐騙集團提供服務處、座車的案件，只是冰山一角，未來一定還會再發生。

黃揚明最後直言，「如果我們期待的是跑婚喪喜慶包紅白包的民代，那就只會選出從各處生出更多錢的政商勾結型政客。」