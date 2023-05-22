基隆市東光國小的張聞竺自幼就有多重身心障礙，他在家人的陪伴下，積極做個「普通」的孩子，也榮獲今年的總統教育獎。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市東光國小的張聞竺自幼就有多重身心障礙，他在家人的陪伴下，積極做個「普通」的孩子，也榮獲今年的總統教育獎。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆東光國小有位罹多重身心障礙疾病的學生張聞竺，在父母的陪伴下，克服困難，不僅完成了生活自理與成為「普通人」，更榮獲2023年度的總統教育獎。

從出生未久，2歲時的張聞竺就被醫療團隊確認罹患自閉症、過動症、感覺統合失調等多重身心障礙疾病，在海外工作的父母親很快的接受這個事實，立即返台陪伴聞竺接受一連串的療程。

張聞竺的雙親陪著他從練習手眼協調，到能說出完整的一句話，一點一點的學習生活自理，也逐步克服人群恐懼…。另外也陪著張聞竺透過游泳、打鼓、彈琴等活動，抒發自我情緒。

在張聞竺的成長過程中，他不斷重複「跌倒-哭泣-站起來-繼續前行」的歷程，終於憑藉毅力和努力，獲得亮眼的成績。他不僅曾在全校朗讀比賽中獲得第二名，並在全國心智障才藝大賽北區比賽中彈奏「雨的印記」獲得兒童個人組第三名。

張聞竺的雙親透露，其實他們只希望他能夠成為一個「普通」的孩子，所謂的「普通」指的是要他在學校要跟上班級進度、作業不遲交；在待人處事方面也絕不「放水」，依舊教他要有正確的價值觀，不願意他成為別人的負擔。

教育部日前公布了全國18位國小組總統教育獎的獲獎名單，張聞竺也成為全基隆市唯一的獲獎者。今年總統教育獎頒獎典禮將於7月7日舉行，由總統蔡英文頒獎，勉勵獲獎學生。

基隆市長謝國樑表示，張聞竺同學獲得「2023總統教育獎」之殊榮，實至名歸，我們的人生中難免會遇到各式各樣的挑戰。獲獎同學在面對比我們更艱難的挑戰時，不畏懼不退縮，用最大的努力突破身心和環境的枷鎖，讓自己的生活更臻豐富，也讓周遭的人學習到他們的勇氣。