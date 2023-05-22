由緯創資通成立、AppWorks協助營運的「Wistron Accelerator」緯創垂直加速器，今年聚焦AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療科技等六大領域，開放新創團隊申請，預計限額招募七家團隊，額滿即停止。獲選團隊將自今年9月到12月展開加速，並於加速器畢業後，成為緯創新創生態系的一員，持續與緯創集團建立長期且深度的合作關係。

緯創Wistron Accelerator自2021年4月正式啟動迄今，即將邁入第五屆，前四屆已共有24家新創獲選加入。過去兩年多以來，緯創由上至下、由內而外的推動與努力下，第五屆的Wistron Accelerator除了緯創本身外，包括緯穎、啟碁、緯創軟體及緯創醫學等集團旗下多家企業與事業單位，都將共同參與。

為了更廣泛且深入與新創探索各種可能的長期合作機會，Wistron Accelerator將由各投入的企業與事業單位C-level高階主管親自參與，除了擔任導師、提供獲選的新創與創業者在個人經驗、產業洞察、事業經營的交流外，也將提供新創進行PoC（Proof of Concept）實驗、加速商業模式成長的場域，並由緯創提供新台幣20萬研發費用贊助與AWS Cloud Credits，新創可因此大幅減少摸索、試錯與實驗的機會成本。

根據過往四屆的實證經驗，緯創憑藉著在全球ICT 產業的領導地位，以及上下游生態系的完整布局，在PoC實驗場域、軟硬體整合開發、新創生態系協作三個面向上，為加入Wistron Accelerator的新創團隊，提供最實質的挹注與加速。

緯創資通董事長林憲銘期望，未來5到10年後，台灣有更多具有國際影響力的新創出現。他認為，長期以來，台灣的人才取向偏向硬體產業，雖然創造很大的成果，但無法確認未來是否仍有效，應該思考加碼投資在AI、雲端、資安、物聯網等軟體領域。

他也進一步指出，「萬事不能只靠自己」，很多事情需要建立一套機制與夥伴合作，應該要跳脫既有的模式與舒適圈。新創加速器對緯創而言，不會只用緯創角度來看，因為不是緯創來幫助新創，反而是緯創從新創身上得到更多的幫助，「這讓我們更有動力將新創加速器持續做下去。」

AppWorks合夥人程九如則表示，創業過程通常是創業者先挖掘出尚未被解決的問題，並以此提出假設來打造產品、服務或商業模式，加入Wistron Accelerator，緯創能與新創合作提供大規模、系統化的 PoC 實驗場域來驗證創業假設，減少創業者大量摸索與試錯的時間。他並呼籲，能站在緯創這樣的巨人肩膀上，是創業旅程中難得的契機，優秀創業者要把握這樣的機會。